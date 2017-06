Het is beslist: deze drie(!) presentatoren gaan ons door de samenvattingen van Jupiler Pro League loodsen: "Kans zit er in dat we eindje weg gaan lullen"

VIER-woordvoerder Kristof Demasure had het een tijdje geleden al een beetje aangegeven dat ze voor hun nieuw programma met samenvattingen wel eens met meerdere presentatoren zouden werken.

Gilles De Coster - afgelopen seizoen moderator bij Play Sports - was dé topfavoriet om presentator te worden en hij is er effectief bij, maar ook Bart Raes zal presenteren. Geert De Vlieger wordt een vaste analist.

In Gert Late Night kwamen de drie hun primeur alvast prijsgeven. "Het grote nieuws is simpelweg dat wij op vrijdag, zaterdag en zondag programma's worden rondom het voetbal in de Jupiler Pro League", aldus De Coster. Op vrijdag 28 juli gaat 'Sports Late Night' van start, kondigden de drie aan.

"Op vrijdag en zaterdag gaan we vooral kijken, op zondag gaan we dan met kenners het hele weekend overschouwen." Waarop Raes inpikte: "We gaan misschien wel een eind weg lullen ja." Net als Gert Late Night zal het programma laat op de avond worden gepresenteerd.