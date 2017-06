Eindelijk: Zlatan geeft aan waar hij wil spelen volgend seizoen

door Johan Walckiers

Zlatan zou best bij United willen blijven

Wat met Zlatan Ibrahimovic, het is momenteel hét vraagstuk in het kamp van Manchester United. Mino Raiola was vooral mist aan het spuien, maar komt nu toch met ander nieuws.