Buffon heeft nog niet gedroomd over zijn tegenstander: "Daarvoor is Ã©Ã©n nacht niet lang genoeg!"

"De avond voor dit soort match, op dit niveau, is eigenlijk altijd hetzelfde. Je moet je concentratie vinden. Je voelt wel een beetje angst en respect voor de tegenstander, maar je bent je ook bewust van je eigen capaciteiten. Dat is je belangrijkste wapen," vertelde Buffon.

Buffon moet zijn netten schoon houden tegen één van de beste aanvallen ter wereld. "Ik heb niet gedroomd over Ronaldo en Benzema. Dan zou ik over elke speler van Madrid moeten dromen, want ze kunnen ons allemaal pijn doen. Daarvoor is één nacht niet lang genoeg! (lacht)"

Dani Alves ging de spirituele toer op. "Ik voel me niet specialer dan gelijk welke andere speler. Geschiedenis wordt constant gemaakt, je moet telkens een nieuwe pagina schrijven. Het leven heeft me hier gebracht, naar dit team, om deze droom te beleven."

Buffon heeft - ondanks een carrière die sowieso de geschiedenisboeken ingaat - nooit de Champions League kunnen winnen. "Dat een speler zo belangrijk als Gigi deze trofee niet heeft... Het zou eigenlijk niet zoveel veranderen aan zijn carrière, maar het zou wel mooi zijn," vond Alves.

Over de tegenstander

"Ik heb de kans gehad om tegen geweldige spelers te staan en voor velen van hen is de volgende stap na hun carrière een plaats op de bank. Hij was al een winnaar als speler en nu ook als coach. Hij heeft niet altijd gewonnen - hopelijk morgen ook niet - maar dat zou zeker geen deuk in zijn carrière zijn," zei Buffon over Zizou.

Dani Alves heeft als ex-speler van Barcelona dan weer iets minder respect voor De Koninklijke. "Het feit dat we tegen Real Madrid spelen maakt de dag nog specialer voor mij. Ik heb goede ervaringen tegen hen, maar het is niet Dani Alves tegen Real Madrid, wel Juventus tegen Real Madrid."