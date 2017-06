Juve-coach Allegri: "Zodra hetÂ fluitje klinkt, zullen we alles doen om die trofee te pakken"

"Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen en ook de belangrijkste," begon de coach aan de persconferentie. "De laatste maanden is ons vertrouwen en onze overtuiging gegroeid. De zeges in deze campagne hebben ons voorbereid op de match van morgen."

"Het is geweldig om hier te zijn, maar we moeten geloven dat we de trofee kunnen winnen tegen Real Madrid. Dat vergt balans en mentale sterkte. Deze week hebben we nog aan enkele dingen gewerkt, maar nu zijn we klaar. Zodra het fluitje klinkt, zullen we alles doen om die trofee te pakken," bevestigde Allegri.

"Ronaldo is belangrijk, maar voor ons telt enkel Juventus. We moeten een prestatie neerzetten om trots op te zijn als we de trofee willen pakken. Real Madrid heeft fantastische spelers en ze zijn heel georganiseerd, maar wij ook," liet Allegri verder weten, die nog niet zeker is van zijn opstelling. "Ik moet nog beslissen over Barzagli en Cuadrado, zeker met het oog op verlengingen, wat nog een probleem kan zijn."