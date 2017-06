'Verloren zoon kan ideale vervanger voor Izquierdo zijn'

In Brugge leek de carrière van Lestienne nog maar net te beginnen en hij maakte toen al zo'n indruk in onze competitie. Maar bij PSV en tegenwoordig Rubin Kazan raakte hij volledig de pedalen kwijt. Met privéproblemen en naar verluidt een alcoholprobleem zien de Russen hem nog liefst van al vertrekken.

Maar Lestienne wil zijn leven terug in handen nemen en daarbij kunnen we hem volgend seizoen wellicht terug verwelkomen in de Pro League. Enkele maanden geleden kocht Lestienne ook nog een villa in het West-Vlaamse Moorslede, nog een indicator dat een terugkeer naar Club Brugge niet helemaal ondenkbaar is.