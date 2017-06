Kapitein Sergio Ramos noemt deze finale een 'afspraak met de geschiedenis' en kopt hij in de laatste minuut weer raak?

Een historische mogelijkheid om de Champions League voor de tweede keer op rij te winnen - Sergio Ramos Deel deze quote:

Net als trainer Zidane wil Ramos geen favorietenrol op zich nemen. "We zijn geen favorieten. Beide teams starten vanaf nul morgen en statistieken of het feit dat we kampioen zijn, doen er niet toe. We starten allebei met 50-50 kans om de Champions League te winnen."

Mister 'Last Minute'

Sergio Ramos heeft met zijn kopbaldoelpunten in de blessuretijd een straffe reputatie opgebouwd. Denk maar aan zijn goal in de finale van 2014, toen hij Courtois verschalkte en Real Madrid in extra tijd nog won. "Het is de laatste jaren inderdaad al een paar keer gebeurd, maar dat komt omdat onze mentaliteit ons tot het einde doet vechten. Zelfs als alle hoop verdwenen lijkt, kunnen we nog een laatste keer alles geven."