Sven Kums legt uit waarom hij Ã©Ã©n jaar na zijn vertrek bij AA Gent weer in BelgiÃ« staat en niet terugkeerde naar Watford

Premier League-club Watford stalde de 29-jarige Kums één seizoen bij Udinese. Toch zou hij niet meer terugkeren. "Ik ben naar Watford gaan kijken, maar ik besefte al snel dat hun spel niet mijn ding was", vertelde de middenvelder vrijdag toen hij voor vijf seizoenen tekende bij de Belgische recordkampioen. "Dit was geen makkelijke, maar wel de beste keuze."

Attractief voetbal vs. omschakeling

"Of mijn buitenlands avontuur dan een ontgoocheling is? Ik had er misschien meer van verwacht bij Udinese, maar na de coachwissel liep het niet zoals verhoopt", geeft Kums toe.

"We wisselden regelmatig van spelsysteem, en hanteerden ook vaak de omschakeling. Ik houd toch meer van attractief voetbal. Dat ga ik Anderlecht ook proberen bijbrengen. Van mijn jaar in Italië heb ik heel wat opgestoken. Dat neem ik nu mee."