Courtois speelt ook volgend seizoen voor The Blues: "Ik heb uiteraard wel een nieuwe deal nodig"

"Ik ben er heel blij en ik blijf zeker," vertelde Courtois aan Sky Sports. "Mijn contract verloopt binnen twee jaar dus ik heb uiteraard wel een nieuwe deal nodig. Het is belangrijk om het seizoen goed te eindigen met de nationale ploeg en dan zal Chelsea onderhandelen met mijn manager. Als het een goede deal is, teken ik met plezier."

Niet overal zekerheid

Iemand waar wel nog veel onduidelijkheid en nieuwsgierigheid over heerst, is Romelu Lukaku. Een terugkeer naar de ploeg waarvoor hij Anderlecht destijds verliet, is zeker niet uitgesloten.

"Romelu is een geweldige speler dus als hij beslist om naar Chelsea te komen of Chelsea beslist om hem te tekenen, dan zal ik in juli met plezier naast hem in de kleedkamer zitten. Bij het juiste aanbod kan hij wel degelijk komen. Het is aan hem om dan te beslissen," zei Courtois.