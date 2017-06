Gigantische tweestrijd in de maak: Europese grootmachten duelleren om Lukaku die 115 miljoen euro (!) moet kosten

De interesse van Chelsea FC in Lukaku was al langer bekend. Maar nu klopt ook Manchester United steeds feller op de deur. Hoewel de Rode Duivel destijds bij Chelsea vertrok toen José Mourinho er trainer was, wil hij nog steeds met The Special One samenwerken aldus Het Laatste Nieuws.

Griezmann

Man United mikt verder al weken op Antoine Griezmann, maar die deal voor 100 miljoen euro geraakt in het slop. En dus denkt Mourinho opnieuw aan Lukaku.

Voor Chelsea blijft onze landgenoot echter de absolute prioriteit. Als het tot een vertrek komt, wordt de goalgetter de duurste Belg ooit. The Toffees plakten namelijk een astronomisch prijskaartje van 115 miljoen euro op het voorhoofd van Lukaku.