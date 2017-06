Same old story? Arsenal gaat met de grove borstel door de kern, maar wil maximum drie nieuwe spelers halen

"Maximum drie spelers," antwoordde coach Wenger op de vraag wie Arsenal deze zomer zal kopen. "Laat ons niet vergeten dat veel geld uitgeven geen garantie tot succes is. Wij kunnen ook niet zoveel uitgeven als clubs met externe bronnen die zo goed als onbeperkt zijn."

Wenger vindt dat de mensen een verkeerd beeld hebben. "Er moet eerst duidelijkheid zijn over wat 'een grote transfer' is. Is een speler als Holding een grote aankoop of niet? Als je een speler koopt voor 40 miljoen is iedereen positief. Als je er een koopt voor 2 miljoen, kan hij onmogelijk goed zijn."

Wie allemaal?

Enkele spelers die een andere club mogen zoeken zijn: Kieran Gibbs, Mathieu Debuchy, David Ospina, Carl Jenkinson, Francis Coquelin, Jack Wilshere, Lucas Perez en Yaya Sanogo. En er dan niet meer dan drie in de plaats halen, toch een opvallende keuze.

Arsenal werd al gelinkt aan enkele toppers als Alexandre Lacazette, Riyad Mahrez en Kylian Mbappé, maar kocht voorlopig nog niemand. Wenger gaf eerder wel al aan dat sterkhouders Sanchez en Özil gewoon blijven.