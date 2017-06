Witsel twijfelt niet: "Meerdere andere Rode Duivels zijn geÃ¯nteresseerd in China"

Axel Witsel, die begin volgende week naar België komt voor de interland tegen Estland, zat samen met La Dernière Heure. Hij twijfelt er niet aan dat er tijdens de zomer grote aanwinsten naar zijn club zullen komen.

Grote namen als Diego Costa en Sergio Agüero werden al gelinkt aan Tianjian Quanjian. "Het is realistisch om een aanvaller van dat kaliber te halen," bevestigt Witsel. "Cannavaro (de coach) en de voorzitter zijn er al mee bezig. We hopen zeker op een grote aanwinst."

Ook een nieuwe Belg is niet uitgesloten. "De club heeft al contact gehad met Dries (Mertens). Maar sindsdien heeft hij zulke sterke prestaties geleverd, hattricks gemaakt en dan zijn contract verlengd. Dat is dus niet langer mogelijk... Een ander Rode Duivel in China? Het is mogelijk. Meerdere van hen zijn geïnteresseerd in deze competitie. Ze verbergen dat niet."