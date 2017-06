Franky van der Elst ziet opportuniteit voor beloftenteams: "Dan is 1B een betere optie"

Ten eerste kunt u hier meer informatie vinden over het idee van de Pro League. Het zou zonder twijfel een erg grote ingreep zijn op de Belgische competitie. Of die ingreep positief of negatief is? We vroegen het aan Franky van der Elst.

“Ik ben wel voor, ja. Het is een goed alternatief voor de beloftencompetitie. Het niveau ligt hoger in 1B, daar ben ik wel zeker van. De intensiteit ligt een pak hoger, er wordt dan ook echt om geld en premies gespeeld." En dat moet ook het niveau van de beloften omhoog tillen. "Inderdaad, ze gaan meer weerstand hebben door die hogere kwaliteit. Als je nu naar beloftenwedstrijden gaat kijken, valt die intensiteit vaak tegen," vindt van der Elst.

Beter een échte competitie dan de beloftencompetitie

"Het is zeker een goed idee om de beste beloftenploegen in 1B te laten aantreden. Het hangt er ook wel vanaf hoe ze dat precies gaan organiseren, daar moeten ook bepaalde voorwaarden aanhangen."

En daar kan het schoentje weleens gaan knellen. Enkel een viertal van de beste ploegen zouden hiervoor in aanmerking komen. De grootste klacht onder de supporters is daarbij dat de topclubs dan nog meer bevoordeeld worden. Terecht? “De beste spelers zitten sowieso bij de beste clubs, die worden allemaal opgekocht. Dan kun je moeilijk voorkomen.”

"Maar dit is wel belangrijk voor de doorstroming naar de A-ploeg. De kloof is nu nog te groot en daardoor verdwijnen sommige jongens zelfs, naar Nederland bijvoorbeeld. Denk maar aan Dennis Van Vaerenbergh die door Club Brugge net werd uitgeleend aan FC Eindhoven. Dan denk ik dat 1B een betere optie is," besloot Franky van der Elst.