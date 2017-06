Discussie tussen KBVB en Rode Duivels laait hoog op: vijf spelers gaan in de tegenaanval en willen zondag zelfs niet opdagen

De Rode Duivels kregen een paar weken geleden te horen dat ze zwaar moeten inleveren. Zo zou finalewinst op de volgende drie toernooien de spelers 269.000 euro in plaats van 704.000 euro per Duivel opleveren. Een forse daling dus, wetende dat ze ook de inkomsten uit portretrechten verliezen.

Drie basisspelers

Nu zijn vijf spelers, waarvan minstens drie basispionnen, via een aangetekende brief in de tegenaanval gegaan, meldt Het Nieuwsblad. Daarin lieten ze weten dat de KBVB hun portretten liet langer mag exploiteren.

Zondag staan er enkele commerciële activiteiten voor sponsors op het programma, en daar zullen dus niet alle Duivels aan deelnemen. De voetbalbond die verveeld zit met de situatie hoopt in extremis toch nog een oplossing te vinden.