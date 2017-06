Europese kampioen heeft Ronaldo niet nodig om tegenstander te verpletteren (mÃ©t beelden)

Monaco-middenvelder Joao Moutinho was de man die de rol van CR7 als matchheld op zich nam. Na drie minuten was het al raak, maar voor zijn tweede doelpunt net voor de rust was er pas echt één om 'u' tegen te zeggen. (zie video hieronder)

Uiteindelijk werd het 4-0 voor de Europese kampioen, met doelpunten van Pizzi en Silva in de tweede helft. Volgende week vrijdag speelt Portugal een WK-kwalificatiematch in en tegen Letland, dan zal Cristiano Ronaldo er vermoedelijk wel weer bij zijn.