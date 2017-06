VIDEO: Fans van Juve en Real in het Millennium Stadium door het dolle heen, mÃ©t intense sfeer ruim een uur voor de aftrap

Reeds een uur voor de aftrap was er al een geweldige sfeer in het stadion. Dat konden we zelf aan den lijve ondervinden. (zie bijgevoegde video). De supporters die een ticketje voor de finale wisten te bemachtigen, beleven hoe dan ook een unieke avond.

Real Madrid wil voor het eerst in de geschiedenis twee jaar op rij de Beker met de Grote Oren in de wacht slepen. Ook Juventus mikt op Europees succes nadat het al zes jaar op rij Italiaans kampioen werd.