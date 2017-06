UEFA neemt uniek besluit voor de Champions League-finale uit veiligheidsredenen

door Redactie



Finale Champions League wordt voor de eerste keer ooit onder een dak gespeeld

Foto: © Voetbalkrant.com

Eén ding is zeker voor de finale van de Champions League: de spelers van Juventus en Real Madrid zullen geen last hebben van de regen. De UEFA heeft namelijk besloten om het dak van het Millennium Stadium in Cardiff te sluiten.