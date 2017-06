Onyekuru heel dicht bij Arsenal: "Als ik naar de Premier League zou verhuizen, wil ik als hem zijn"

De aanvaller van (nu nog) Eupen is momenteel in Nigeria met de nationale ploeg, waar hij een kort interview gaf. "Thierry Henry is van kindsaf mijn idool. Ik hou ervan om op YouTube naar zijn wedstrijden bij Arsenal te kijken. Ik herinner me dat ik gezegd heb dat als ik naar de Premier League zou verhuizen, ik als Henry wilde zijn", vertelde hij aan de Nigeriaanse voetbalbond.

"Het is dus een droom die uitkomt en die komt heel dichtbij. Het voelt goed als een club als Arsenal je een voorstel doet. Ik wacht nu af en werk naar die transfer toe. We zien wel hoe het loopt na de interlands met Nigeria."

Anderlecht dacht ook aan Onyekuru, maar manager Van Holsbeeck gaf toe dat de Brusselaars totaal geen kans maken als Arsenal inderdaad ook voor hem gaat. De komende weken zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid volgen.