In afwachting van de finale: De leukste statistieken en wist-je-datjes van de Champions League

door Yannick Lambrecht

door

In afwachting van de finale: De leukste statistieken en wist-je-datjes van de Champions League 2016/17

Foto: © photonews

De Champions League was dit seizoen weer een prachteditie, die zaterdag haar hoogtepunt bereikt met de finale tussen Juventus en Real Madrid. In aanloop overlopen we de opvallendste statistieken en leukste wist-je-datjes.