"We hadden twee elftallen waarmee we Europees kampioen konden worden, een trainer moet er alleen een goed team van kunnen maken"

"Wij hadden in 1994 een goede generatie, maar vorig jaar had België op het EK simpelweg twee elftallen kunnen opstellen waarmee ze Europees kampioen konden worden in Frankrijk", geeft hij aan in Het Nieuwsblad.

"Een trainer moet er alleen maar een goed team van kunnen maken. Een trainer is heel belangrijk, hij mag niet zeggen dat het wel in orde zal komen. Maar voetbal gaat toch vooral over teamwork."

Er zat dus misschien wel wat meer in voor de Rode Duivels vorig jaar, maar toch wil Weber niet al te veel kritiek geven. En wat vond hij van zijn periode als Rode Duivel? "Van Himst was een van de beste coaches waar ik ooit mee samenwerkte", klinkt het vol lof.