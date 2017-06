Volledige G5 polste deze Rode Duivel, maar wie rijft hem binnen?

Matz Sels kreeg bij Newcastle United afgelopen seizoen weinig kansen en lijkt daar ook volgend seizoen niet te moeten op hopen. En dus mag de Rode Duivel uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk én Standard polsten volgens La Capitale de voorbije maanden bij de doelman. Gent heeft met Kalinic dan wel een nieuwe topdoelman beet, als die voor een waanzinnig bod (Everton?) alsnog zou vertrekken uit de Ghelamco Arena, is Sels de gedroomde vervanger.

Maar vooral enkele van de andere ploegen uit de G5 hebben (dringend) een doelman nodig. "Het is nog wat voorbarig om over hem te praten", gaf Herman Van Holsbeeck aan over hem. Maar bij Anderlecht willen ze Svilar volgend jaar nog niet voor de leeuwen gooien en kunnen ze wel een tussenpaus gebruiken.

Ook bij Club Brugge (is Ethan Horvath klaar om alles over te nemen?), Standar en Genk (Ryan vertrekt na dit seizoen opnieuw naar Spanje) zouden ze tegen Sels zeker geen nee zeggen. Maar ook verschillende teams uit het buitenland hebben wel interesse in Sels.