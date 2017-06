Commentatoren stellen droomelftal van de Champions League op: "Waar is in godsnaam Lionel Messi gebleven?"

Alle spelers die dit seizoen Champions League speelden kwamen in aanmerking, maar niet minder dan acht spelers zitten bij de twee finalisten. De opvallendste afwezige is zonder twijfel... Messi. "Iedereen zal nu zeggen: "Waar is in godsnaam Lionel Messi gebleven?" Het was moeilijk, maar we vonden Messi niet goed genoeg dit seizoen. Toch niet voor de standaard van Lionel Messi," zei Vandenbempt.

We hebben heiligschennis gepleegd. We hebben de - misschien wel - de beste voetballer aller tijden aan de kant gelaten in ons elftalDeel deze quote: "Op de cruciale momenten stond hij er niet. Op het veld van PSG, waar Barcelona met 4-0 verloor, was hij archislecht. Maar ook in de memorabele terugwedstrijd - de 6-1 - was hij helemaal niet goed. Toen blonk niet Messi, maar wel Neymar uit." Wie was er dan beter? In de aanval kozen de twee dan wel voor Dybala en Mbappé. De Argentijn heeft zich sterk ontwikkeld. Zijn dribbels, zijn scorend vermogen en zijn afstandsschot maken van hem de nieuwe ster aan het firmament." En die andere wordt weleens 'de nieuwe Henry' genoemd. "Hij wordt vergeleken met Thierry Henry, maar ik denk dat hij beter kan worden. Hij heeft het allemaal om een spits van wereldklasse te worden," vertelde Vandenbempt nog. Bekijk hieronder het volledige droomelftal. Het droomelftal van Peter Vandenbempt en Gert Verheyen: