Degryse, Boskamp en De Mos zijn het roerend eens: "Real Madrid vond de oplossing" en "Allegri krijgt morgen verschrikkelijk veel kritiek"

"De zege is meer dan verdiend", opende Degryse zijn analyse bij Q2. "Als je ziet dat Juve maar drie doelpunten had geïncasseerd in twaalf matchen en vandaag vier, dan moet je zeggen dat Real de oplossing vond en de sterkste was van deze campagne. De aanvallende ploeg heeft het gehaald van de verdedigende."

Andere Dani Alves

"In de tweede helft kwam Juventus niet meer aan de bal", pikte Boskamp in. "Het was over. De individuele spelers van Real maakten het verschil met hun klasse. Dani Alves hebben we niet gezien, die moest plots andere dingen gaan doen."

"Dat is de vreemde kronkel die een coach heeft", ging De Mos verder over de tactische keuzes van Allegri. "Hij krijgt morgen sowieso verschrikkelijk veel kritiek in La Gazzetta dello Sport. De Primera Division is beter dan de Serie A. De oudere ploeg heeft het onderspit moeten delven."