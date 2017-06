Hanni is naar eigen zeggen niet meer dezelfde speler die in het begin van het seizoen aankwam bij Anderlecht

"Het is gewoon magnifiek, een beloning voor een rijk seizoen. Ik ben al eens kampioen geworden in de Turkse tweede klasse, maar ik had nog nooit mogen proeven van een prijs op het hoogste niveau", vertelde Hanni aan Le Buteur.

Hanni legt ook uit hoezeer hij veranderd is sinds zijn aankomst in het Brusselse. "Ik was naar Anderlecht getrokken om prijzen te winnen en als speler beter te worden. Ik heb geleerd om met druk om te gaan en om me weg te cijferen voor mijn ploegmaats als ik de bal niet heb. Ik verdedig ook veel meer mee dan vroeger," verklaarde hij.