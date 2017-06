Real schrijft geschiedenis tegen Juventus: Ronaldo ontpopt zich opnieuw tot held en helpt zijn ploeg aan tweede CL-winst op een rij

Juventus nam de beste start en Higuain liet zich al snel gelden tegen zijn ex-club. Ook Pjanic testte de vuisten van Navas. De Oude Dame domineerde, maar bij de eerste kans aan de overzijde trilden de touwen. Ronaldo scoorde knap zijn elfde van deze campagne, en bovendien voor de derde keer in evenveel finales.

De fans van Koninklijke waren nog aan het vieren toen de 1-1 letterlijk uit de lucht viel. Mandzukic nam met een heerlijke lob Navas te grazen. Ook het voorbereidende werk van zijn ploegmaats mocht er wezen. (Bekijk HIER beide goals nog eens)

Het ging er gespannen aan toe voor de pauze en scheidsrechter Brych moest de touwtjes strak in handen houden. Na de koffie trok Real het laken naar zich toe. Casemiro maakte er met het nodige geluk 1-2 van. Niet veel later sloeg Ronaldo Juventus KO met de 1-3. Invaller Asensio maakte er in de slotseconden nog een 1-4-afstraffing van. Na de titel in La Liga viert Real ook op het Kampioenenbal. Buffon en co blijven achter met de Italiaanse titel én beker.