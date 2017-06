Amper Ã©Ã©n seizoen in BelgiÃ« en al weg: vertrek van sterkhouder levert Zulte Waregem recordtransfer op

De 23-jarige Lukas Lerager gaat voor Bordeaux voetballen. Zowel op clubniveau als met de speler kon de Franse eersteklasser een overeenkomst bereiken, schrijft Het Nieuwsblad.

Deense bronnen maken gewag van een transfersom van 3,5 miljoen euro. Zo wordt Lerager prompt de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van Essevee. De medische testen bij de Girondins volgen pas na 10 juni. Dan speelt de middenvelder immers nog met Denemarken een WK-kwalificatiematch in Kazachstan.

Eén seizoen in België

De passage van Lerager in de Jupiler Pro League was van korte duur. De international kwam vorige zomer nog over van Viborg, nu wacht alweer een volgende uitdaging.