Oplossing in de maak voor mislukte Anderlecht-transfer? 'Twee clubs hebben gek genoeg 2 miljoen euro voor hem veil'

We hebben het natuurlijk over de Fransman Sebastian De Maio. Anderlecht kocht de dertigjarige centrumverdediger voor een dikke 3 miljoen euro van Genoa, en moest bij de recordkampioen de nieuwe patron worden. De Maio kon niet aarden in Brussel en vertrok een maand later alweer op huurbasis naar Fiorentina.

Sinds 2006 in Italië

Mogelijk zet De Maio zijn carrière in de Serie A verder. Nadat eerder duidelijk werd dat terugkeren naar Anderlecht geen optie is, kloppen nu zowel Atalanta als Bologna op de deur. Beide clubs uit de Italiaanse hoogste divisie willen volgens Tuttomercato zo'n 2 miljoen euro betalen om de achterhoedespeler in te lijven.

De Maio voetbalt al sedert 2006 in de laars. Via de jeugd van Brescia bouwde hij een carrière van 10 jaar in Italië uit.