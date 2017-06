'Besnik Hasi heeft nieuwe club (gÃ©Ã©n Belgische) gekozen en wordt mogelijk maandag al voorgesteld'

Nu heeft de 44-jarige Hasi wel degelijk een nieuwe club gevonden. Het Griekse Gazzetta meldt dat de oud-coach van Anderlecht voor de Griekse landskampioen Olympiakos heeft gekozen. Mogelijk maandag al wordt de deal afgerond.

Ervaring bij Anderlecht

Hasi kroonde zich in het verleden tot kampioen met Anderlecht en stuurde de Brusselaars ook in de Champions League. Die ervaring heeft de Grieken nu over de streep getrokken. Morgen zou er meer nieuws over de nakende deal bekend raken.

Olympiakos is geen onbekende club voor Hasi. De oefenmeester bekampte de Griekse recordkampioen meermaals met Anderlecht in Europees verband.