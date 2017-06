UPDATE: Heel belangrijke pion van Roberto Martinez maanden out met breuk

Eden Hazard is out voor de interlands tegen Tsjechië en Estland, zo liet de nationale ploeg zondagavond weten. De sterkhouder van de Duivels sloeg zondag zijn rechter enkel om op training bij een individuele actie.

Uiteindelijk zou het zelfs om een enkelbreuk gaan, waardoor de Rode Duivel vermoedelijk drie maanden buiten strijd zal zijn. Een serieuze domper op de zomer én de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor Hazard.

Update | Medical imaging showed that @hazardeden10 has a fracture in his right ankle #belcze #estbel #roadtorussia

Ook in maart moest de 26-jarige Hazard de interlands tegen Griekenland en Rusland door een kwetsuur aan zich laten voorbijgaan. Die afwezigheid liet zich toen - samen met die van Kevin De Bruyne - voelen. Jan Vertonghen neemt nu wellicht de aanvoerdersrol op zich.

.@hazardeden10 is out for #belcze & #estbel due to injury after twisting his ankle today in training (individual action). More news in 48h.