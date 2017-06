Fans en spelers Real Madrid moeten vechten met ... fotografen om te kunnen vieren

Ongeziene beelden na een even ongeziene avond. Al voor de wedstrijd was de sfeer zinderend, alsof de supporters wisten dat er een heerlijke voetbalavond ging van komen.

In de binnenstad van Cardiff waren de fans van Real Madrid vooraf al zegezeker. De helden van Madrid en Europa werden meermaals bezongen. Ook daarvan hebben we beelden - opgelet, het laden ervan kan even duren.

Maar hét beeld kwam dus na de wedstrijd, toen spelers en fans van Real Madrid letterlijk moesten vechten tegen de fotografen om te kunnen vieren met de Beker met de Grote Oren.

Marcelo kon even ontsnappen ...