Grote paniek Ã©n 1000(!) gewonden in Turijn, Allegri reageert

De precieze omstandigheden van de paniek zijn nog niet duidelijk, maar een luide knal een kwartier voor het einde van de match was de aanstoker. Ging het om een bom, of was het niet meer dan een voetzoeker of auto? Dat moet nog duidelijk gemaakt worden door onderzoek.

Wél duidelijk is dat er enorme paniek ontstond na de recente gebeurtenissen her en der in de wereld. Uiteindelijk zouden er in het tumult niet minder dan 1000 mensen gewond zijn geraakt.

"Ik hoop dat alles oke is met hen. Ik wil in naam van het team en de spelers hen alle steun toezeggen en hoop dat alles goed gaat met hen", reageerde coach Allegri meteen vanuit Cardiff.