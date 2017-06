Enige Tsjech met Belgische 'link' goed voorbereid: "BelgiÃ« heeft Ã©Ã©n van de beste teams ter wereld, maar..."

Brabec mag maandagavond wellicht rekenen op een basisplek bij de Tsjechen. Maar hij zal het als verdediger wellicht tegen enkele Belgische toppers moeten opnemen. "Lukaku, Mertens, Hazard, dat zijn allemaal topaanvallers", zei de Genk-speler op de persconferentie van zondag.



"Het wordt echt een uitdaging om tegen hen te spelen, ze hebben allemaal hun eigen sterke punten. We hebben echter heel wat wedstrijden van hen bekeken en zijn goed voorbereid. België heeft één van de beste teams ter wereld, maar we zijn gemotiveerd en willen het hen moeilijk maken. We baseren ons op videobeelden van ploegen die België al geklopt hebben", klinkt het in HLN.

Tielemans

Slechts drie Rode Duivels speelden afgelopen seizoen in België. "Vooral Tielemans ken ik goed, want ik heb met de nationale beloften ook al tegen hem gespeeld. Dit seizoen had hij een belangrijk aandeel in de titel van Anderlecht. Ik wens hem succes bij AS Monaco en het wordt leuk om hem morgen terug te zien", besluit Brabec.