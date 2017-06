Voetballer uit Belgische competitie vermoord ... om SIM-kaart

door Redactie



Jocelyn 'Joske' Omena komt op bij overval in Congo

Foto: © FB KFC Duffel

KFC Duffel is in absolute rouw. Een van hun aanvallers is namelijk bij een overval om het leven gekomen. De omstandigheden van de tragische gebeurtenis zijn zo mogelijk nog triester.