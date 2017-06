Jordan Lukaku trok z'n ogen open in ItaliÃ«: "Bij Anderlecht veegden we iedereen van de mat" en "In Oostende volstond mijn snelheid"

Bij Lazio leerde hij op training tal van dingen bij. "Ik ben een andere speler geworden. Hier leren ze je zoveel: hoe te draaien, hoe je voet zetten, ... Details die van belang kunnen zijn", geeft de linksachter aan in Sport/Voetbalmagazine.

Dat was in zijn Belgische periode wel anders. "In de jeugd van Anderlecht hadden we 75 procent van de tijd de bal en veegden we iedereen van de mat. In Oostende volstond mijn snelheid om op elk moment terug te keren."

Voetbal is schaken

"Tactisch woog dat allemaal zeer licht vergeleken bij wat we hier doen. Zelfs als bankzitter zag ik hoe trainers anticipeerden op wat de andere coach van plan was. Voetbal in Italië, dat is schaken", besluit de jongste Lukaku.