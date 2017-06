KRC Genk kondigt op deze manier transfernieuws aan: "Who's next?"

Manuel Benson van Lierse wordt al even aan Racing Genk gelinkt. De winger zou tot anderhalf miljoen euro kosten, maar een deal zou nakend zijn - al zijn er ook nog andere kapers op de kust.

Bij Racing Genk hebben ze in ieder geval transfernieuws te melden. Of dat willen ze toch minstens aan hun fans doen geloven, met een leuke en interessante, doch geheimzinnige post op facebook.

Of dit de benen van Benson zijn, dan wel van iemand helemaal anders? Dat zal de komende uren zeker blijken, vermoeden we. Hoelang houdt de club zijn fans in spanning?