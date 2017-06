Iedereen komt als je Teo roept: 'Twee Engelse topclubs mengen zich in debatten voor Teodorczyk'

door Aernout Van Lindt

Lukasz Teodorczyk kan van Anderlecht naar Sevilla, Everton, Liverpool, ...

"Teo was ongelofelijk belangrijk voor ons en deed met de optie die werd gelicht deden we financieel een uitstekende zaak. Bij een megabod gaan we onderhandelen." De woorden van Herman Van Holsbeeck zijn nog niet koud, of de monsterboden worden al voorbereid. Spanje én Engeland? Overal willen ze Teo.