Roberto Martinez gecharmeerd door Ã©Ã©n Rode Duivel in het bijzonder: "Ik was Ã©norm onder de indruk"

Eén Rode Duivel in het bijzonder kreeg zondag veel lof van Roberto Martinez. "Het was geweldig om Mertens bezig te zien in de Champions League en de Serie A", aldus de bondscoach. "Ik zag hem aan het werk tegen Inter, hij was werkelijk uitzonderlijk in zijn acties. Bovendien klikt het geweldig met andere aanvallers als Callejon en Insigne."

Spitspositie

"Dries kan verschillende posities aan, want hij beweegt zich heel slim voort over het veld. Ook de spitspositie die we tegen Nederland al eens uitprobeerden en waarin hij uitblonk bij Napoli kunnen we in de toekomst nog gebruiken. Zijn efficiëntie is namelijk een belangrijk wapen."

De dertigjarige Mertens scoorde dit seizoen 28 keer in de Serie A. Daarmee werd hij net geen topschutter. Verder trof de Leuvenaar ook vijf keer raak in de Champions League.