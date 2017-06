Kompany gÃ©Ã©n aanvoerder bij de Duivels: "Hij zal me moeten steunen, anders zet ik hem buiten"

Na de verloren FA Cup finale tegen Arsenal, nam Hazard enkele dagen vakantie voor hij zich bij de selectie voegde. "Ik ben in Londen gebleven met de kinderen, dat heeft me deugd gedaan", aldus de dribbelaar. "Op fysiek vlak zijn er geen problemen. Ik voel me goed, want ik heb ook geen Champions League gespeeld."

Ondanks de terugkeer van Kompany, zal Hazard maandag de kapiteinsband rond de arm hebben. "Vincent zal me moeten steunen, anders zet ik hem buiten", grapte Hazard. "Iedereen weet dat Vince een echte leider is. We hebben een groot wederzijds respect voor elkaar. Als er iets gezegd moet worden, zal hij het woord wel voeren."

Volgens de Chelsea-aanvaller is Kompany zeker ook niet de enige die zijn mond opendoet bij problemen. "Er is geen échte kapitein. Er is een groep van ervaren spelers die het woord kan voeren als de dingen niet lopen zoals het moet", besluit Hazard.