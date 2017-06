"We hebben geschiedenis geschreven"

"ik voel me heel gelukkig. Dit is een jaar dat je zelfs in je stoutste dromen niet kan dromen. Kampioen worden op de laatste speeldag én voor de tweede keer op rij de Champions League winnen ... Het is al heel moeilijk om de finale te halen, en dan winnen we die nog eens twee keer achter elkaar", kon Zidane met zijn geluk geen weg.

Ronaldo gaf nog mee dat Zidane tijdens de rust een positieve speech hield, in alle rust. "Ik vroeg hen om meer pressing te geven en op hun helft te gaan voetballen. Dan weten we dat we zeer, zeer sterk kunnen zijn. We hebben veel talent in ons team, maar vooral heel hard gewerkt. Zo kan je successen boeken", was de oefenmeester duidelijk.

"Ik en de spelers voelen dat we geschiedenis hebben geschreven. Niet enkel wij, maar ook alle fans moeten trots zijn. En volgend jaar willen we dit opnieuw doen." Voorzitter Perez wil Zidane zijn hele leven aan de club gebonden houden. "Ik kan niet bevestigen dat ik hier heel mijn leven zal blijven jammer genoeg. Ik heb nog een jaar contract, daarna zien we wel."