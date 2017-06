Hazard zal de Rode Duivels vanuit het ziekenhuis aanmoedigen, maar blijft positief: "Ik kom sterker terug"

Voor alle betrokken partijen was het toch een klein drama. De Rode Duivels kunnen niet op Hazard rekenen voor de komende interlands, kampioen Chelsea moet het volgend seizoen zonder hun superster aanvangen en hijzelf ziet waarschijnlijk een aanbieding van Real Madrid door de neus geboord. Maar de Belg blijft positief en liet intussen weten dat zijn operatie voorbij is.

'Mijn enkeloperatie is goed verlopen, nu begin ik aan mijn revalidatie. Ik kom sterker terug. Bedankt voor jullie steun', stond er te lezen boven een foto van Hazard met een ingepakt been in een ziekenhuisbed.

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW