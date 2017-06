Dries Mertens kan zijn 34 goals voor Napoli nog steeds niet helemaal vatten: "Ik moet me af en toe eens in de arm knijpen"

"Ik moet me af en toe nog eens in de arm knijpen na wat er dit jaar allemaal is gebeurd", vertelt de 30-jarige Mertens. "Nu begint stilaan het besef te komen. Net daarom was ik zo graag topschutter geworden. Dat was een bevestiging van wat ik gerealiseerd heb."

Ik ga ervan uit dat ik ook volgend jaar in de spits sta - Dries Mertens Dries Mertens scoorde op de slotspeeldag tegen Sampdoria, maar ook de uiteindelijke laureaat Edin Dzeko liet nog één keer de touwen trillen tegen Genoa. "Mijn team deed er alles aan om me aan die titel te helpen. Jammer dat het net niet gelukt is." "Al die doelpunten geven me wel heel veel zin in volgend jaar. Ik heb een twaalftal wedstrijden in de spits gespeeld. Ik ga ervan uit dat ik ook volgend jaar op die positie blijf staan." 34 goals voor Napoli in 16-17 Serie A: 28

Coppa Italia: 1

Champions League: 5