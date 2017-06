Zeer tragisch nieuws: Ex-Anderlechtspeler Cheick TiotÃ© overleden na hartstilstand op training, voetbalwereld in rouw

Cheick Tioté koos enkele maanden geleden voor een avontuur bij de Chinese tweedeklasser Beijing Enterprises. De ex-speler van Anderlecht, Newcastle en Roda JC kon daar het grote geld gaan verdienen.

Maar nu zou er dus een abrupt einde zijn gekomen aan de carrière en het leven van Tioté. We willen familie, vrienden en iedereen die hem heeft gekend alvast veel sterkte in deze donkere dagen toewensen. Dat doet ook de hele voetbalwereld.

#Tiote May Allah grant him what his last wishes were: meet His Lord + Jannah ! Amin ! Brothers and sis lots of du'as

I am speechless and so incredibly sad. Cheick Tioté was one of the nicest and toughest teammates I have ever had. Rest in peace brother.