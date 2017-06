Griekse media willen van Deschacht weten wat ze van Hasi mogen verwachten, ook Mister Michel laat zich horen over nakende aanstelling

Niemand beter dan Olivier Deschacht die daar zijn mening over kan geven. De Anderlecht-routinier werkte met Hasi samen in diens periode als assistent en toen hij promoveerde naar de functie van T1. "Hasi is een coach die focust op discipline, dat laat hij ook voelen op training", haalt Deschacht aan bij SDNA. "Maar als je een probleem hebt, kan je wel bij hem terecht."

"Hij gebruikte bij Anderlecht de 4-3-3-formatie, maar ik herinner me dat we in de Champions League ook naar een 4-4-2 overschakelden. Hasi houdt van aanvallend voetbal en een grondige analyse van de tegenstander. Dat zijn zijn sterke punten."