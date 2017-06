'Sevilla? Jelle Vossen kan ook naar de Premier League'

Estadio Deportivo liet enkele dagen geleden al weten dat Sevilla Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) en Jelle Vossen (Club Brugge) op zijn lijstje heeft gezet. Maar er zijn nog meer kapers op de kust voor Jelle Vossen.

De spits van Club Brugge maakte er dit seizoen 16 voor blauw-zwart én dat hebben ze ook in Engeland opgemerkt. Zo is er in de wandelgangen van Huddersfield Town sprake van interesse in Vossen.

Huddersfield is een nieuwkomer in de Premier League, maar kan met het geld dat het krijgt heel wat spelers aantrekken om in de Premier League te proberen blijven. Vossen ligt nog tot medio 2020 onder contract op Jan Breydel, maar voor de juiste prijs is er misschien wel wat mogelijk.