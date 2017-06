Mogen fans Club Brugge op hoop leven? JosÃ© Izquierdo kan zich in Spanje in kijker spelen met Colombia en spreekt over toekomst

Izquierdo heeft er een mooie periode opzitten bij Club Brugge, maar staat ondertussen wel in de belangstelling van verschillende teams. Eentje daarvan is Sevilla, een team dat hij misschien wel kan overtuigen om dieper in de buidel te tasten met een goede prestatie tegen Spanje?

"Ik ben trots dat ik hier mag staan tussen al deze spelers", was Izquierdo bij Win Sports bescheiden. "Natuurlijk hoop ik dat ik iets kan bijbrengen voor mijn land tegen Spanje."

En na de wedstrijden tegen Spanje en Kameroen een spraakmakende transfer maken naar pakweg LaLiga: "Op teamniveau zijn Club Brugge en Sevilla er niet uitgekomen", beseft Izquierdo dat het bod van de Spanjaarden (voorlopig) onvoldoende was. "Het is aan mijn makelaar om te kijken of er deze zomer een oplossing komt."

Ondertussen maakt Joske zich nog geen zorgen. Meer zelfs: "Ik weet niet of de cirkel voor mij rond is wat betreft Club Brugge. Het zal ook van Club zelf afhangen. Ik heb in België ook veel geleerd op tactisch én technisch vlak. Eens je lichaam gewend raakt aan de fysieke inspanningen is het een heel leuke competitie om in uit te komen."