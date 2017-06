Het mag wat kosten: 'Bod van 135(!) miljoen euro op tienersensatie'

Er kwamen al boden binnen van om en bij de 100 miljoen euro, maar dat was te min naar de mening van AS Monaco. Zij gingen voorlopig nog niet in op een of ander bod.

Mogelijk dat het anders wordt, nu Real Madrid volgens RMC wel eens concreet zou kunnen gaan worden. De Koninklijke wil namelijk niet minder dan 135 miljoen euro bieden voor de Franse superster.

Nooit werd een transfer van meer dan 100 miljoen euro gerealiseerd in de voetbalwereld, maar deze zomer lijken alle records te kunnen worden gebroken. Benieuwd hoelang Monaco het been stijf kan houden.