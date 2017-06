30 miljoen voor Dendoncker? Engelse grootmachten maken er geen probleem van Ã©n dat is mogelijk ook slecht nieuws voor Kums

"Of ik de volgende Rode Duivel ben die naar de Premier League trek? Dat weet ik niet, ik leg de focus nu eerst op de Rode Duivels. Ik heb altijd gezegd dat we na het seizoen zouden kijken wat of hoe, deze week hoort nog bij het seizoen wat mij betreft. Ik heb mijn makelaar aan het werk gezet", aldus Leander Dendoncker eerder al tegen de verzamelde pers na de open training in het Koning Boudewijnstadion.

Van Holsbeeck wil Dendoncker erg graag houden en plakte al een bedrag van minstens 30 miljoen euro op de verdedigende middenvelder, al gaf Dendoncker daarover aan dat hij ook aan zijn eigen carrière moet denken. In de Engelse pers wordt al gesproken van interesse van Everton én Chelsea, dus het lijkt een kwestie van tijd voor er een absoluut miljoenenbod binnenloopt op Neerpede.

Het WK 2018 hangt als een ver doel voor de ogen van diverse Rode Duivels en Dendoncker is wat dat betreft geen uitzondering. "Blijven bij Anderlecht om zeker te spelen en ook in de Champions League aan te treden met oog op het WK? Neen, daar ben ik niet mee bezig", is Dendoncker duidelijk. "Ik denk aan mijn eigen pad en verder zien we wel."

De Rode Duivel voelt zich klaar voor een overstap naar het buitenland. Rest de vraag of Anderlecht daar klaar voor is. Het haalde met Sven Kums een goede opvolger voor Tielemans, maar die wil na zijn periode in Italië vermoedelijk zich opnieuw wat offensiever gaan uitleven. Zoals Dendoncker zijn er geen twee stofzuigers in België, dus paars-wit zou dan ook een valabel alternatief moeten gaan zoeken.