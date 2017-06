Belgische winger met zeven doelpunten in Eredivisie terug naar eigen land?

Nill De Pauw werd de voorbije dagen al een paar keer geciteerd, maar hij is niet de enige winger die wordt genoemd bij Essevee. Zo weten enkele fans van Sparta Rotterdam nu al dat Loris Brogno - zoon van Dante - naar Zulte Waregem zal verkassen. Dat nieuws wordt niet bevestigd, maar hoeft niet helemaal onlogisch te zijn.

Brogno ligt nog een jaar onder contract op Het Kasteel, maar sloot eerder al een overstap naar een Belgische topclub zeker niet uit. In zijn eerste seizoen bij de Rotterdammers scoorde hij 16 keer in de tweede klasse, afgelopen seizoen maakte hij er vroeg in het seizoen al zeven in de Eredivisie.

De laatste maanden van het seizoen zat Brogno vaker op de bank dan hem lief was, terwijl hij ook een paar keer out was met een enkelblessure. Momenteel is hij op vakantie, maar de komende dagen of weken wordt het rond zijn persoon mogelijk opnieuw wat drukker.

De ex-spits van Charleroi, OHL, Lommel United en Bergen zou een terugkeer naar België zeker overwegen, al zijn er mogelijk ook andere opties. De vriendin van Brogno woont in Charleroi, dus ook in dat opzicht is Waregem iets dichter bij de deur.