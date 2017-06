Fellaini met het winnende doelpunt: "Niet voor niets dat Mourinho hem bleef verdedigen bij Man Utd"

"De waarde van Fellaini is niet te onderschattenDeel deze quote:

"Het is niet voor niets dat Mourinho hem bleef verdedigen bij Manchester United. Hij heeft er zelfs mee voor gezorgd dat ze de Europa League wonnen," vond Geert De Vlieger op Eén. Imke Courtois weet dat het er niet altijd even mooi uitziet, maar dat hij er wel altijd staat. "Fellaini is een atypische speler, je hebt er zo maar in het team. De fans zien liever iemand als Hazard of Mertens, terwijl Fellaini nogal houterig is maar wel héél efficiënt. Het is duidelijk dat hij met zijn kwaliteiten een plaats heeft bij United," besloot de Red Flame.

Niet zomaar een oefenmatch

Of dit een belangrijke overwinning was? "Ik denk het wel. Zeker na twee gelijkspelen was dit nodig," zei Courtois en De Vlieger ondersteunde dat. "Het is ook logisch dat ze winnen. Als je alle kansen optelt, is dit zeker verdiend. Het was geslaagd."