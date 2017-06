Het rapport van de Duivels: Leider Kompany, sterke Fellaini en twijfelende Courtois

Thibaut Courtois 5

Een mindere prestatie dan we gewoon zijn van onze nationale doelman. Ging al eens onder de bal door en zijn pas op De Bruyne bij de tegengoal had misschien vermeden kunnen worden.

Toby Alderweireld 6

Had eigenlijk weinig om handen tegen de Tsjechische aanvallers.

Vincent Kompany 6

Stond voor het eerst sinds lang nog eens als kapitein in de basis. Toonde zijn belang voor de ploeg door Kevin De Bruyne te steunen toen het publiek begon te morren bij de gelijkmaker van de Tsjechen. Nog steeds dé leider, werd vervangen bij de rust.

Jan Vertonghen 6

Toonde ook zijn aanvallende kracht, maar had weinig te doen in een flauwe pot.

Nacer Chadli 5

Van Chadli hadden we meer verwacht, maar hij went nog steeds aan zijn positie.

Yannick Carrasco 5

Carrasco liep zich een hele wedstrijd te pletter, maar was niet altijd even gelukkig in zijn acties.

Youri Tielemans 6

Trok zijn streng op het middenveld zonder echt op te vallen.

Kevin De Bruyne 5

Stond lager dan anders, maar bijna alle impulsen gingen via hem. Ging lullig in de fout bij het doelpunt van Tsjechië.

Radja Nainggolan 6

Nainggolan stond verrassend hoger dan De Bruyne, maar kon zijn stempel niet helemaal drukken.

Michy Batshuayi 7

Toonde zijn neus voor doelpunten met de openingstreffer, maar had er even later gerust een tweede kunnen bijdoen.

Romelu Lukaku 7

De sterkste man voor de rust, zonder twijfel. Had een doelpunt verdiend.

Marouane Fellaini 8

Viel enorm sterk in, won het gros van zijn duels en zorgde voor de winning goal. De Fellaini van de Europa League-finale.

Christian Benteke 5

Werd helemaal overvleugeld door de prestatie van Lukaku en Batshuayi voor de rust. Stond er in tegenstelling tot hen wel alleen voor.

Dries Mertens 6

De winger van Napoli zorgde voor energie in de tweede helft én de assist voor het winnende doelpunt van Fellaini.

Thomas Vermaelen 6

Vermaelen viel in voor Kompany in de tweede helft en hield zo als enige verdediger de nul. Werd wel niet écht getest.

Kevin Mirallas 6

Mirallas had een doelpunt aan de voet, maar koos verrassend voor de korte hoek. Voor het overige heel degelijk.

Thorgan Hazard -

Viel in voor een moegestreden Carrasco, maar speelde niet lang genoeg voor een beoordeling.