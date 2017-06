De beste op het einde: Dit waren de 10 mooiste doelpunten van de Champions League

Het beste werd tot het laatste bewaard, want wat een doelpunt was dát van Mario Mandzukic! Ondanks zijn fenomenale omhaal verloor Juventus de finale wel, maar de Kroaat staat toch op de verdiende eerste plaats in dit lijstje. Kopenhagen-speler Thomas Delaney staat met zijn doelpunt tegen Club Brugge op de vierde plaats.

De top 10 werd samengesteld door zogenaamde technische observeerders van UEFA. Daaronder horen onder andere iconen als Ryan Giggs, Sir Alex Ferguson en Fabio Capello. Hier ziet u de namen, volg de link in onderstaande tweet van UEFA om de tien geselecteerde doelpunten te bekijken.

Top 10: